Беттор проиграл 1,5 млн долларов, поставив на матч студенческой лиги по американскому футболу

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Мужчина из США проиграл более 1,5 млн долларов, поставив на Национальный чемпионат по студенческому американскому футболу (NCAA).

По данным Bleacher Report, беттор сделал две крупные ставки на матч «Кент Стейта» против «Боулинг Грин».

Игрок поставил 1,12 млн долларов на победу «Кент Стейт» с форой (+10,5) за 1.90 и 426 тысяч долларов на чистую победу этой же команды за 4.25.

Обе ставки беттора проиграли – матч закончился поражением «Кент Стейт» с разницей в 30 очков (19:49).

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