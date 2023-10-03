Минфин: ограничение суммы ставок – это, возможно, вопрос будущего

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Заместитель директора департамента финансовой политики Александр Христофоров ответил на вопросы про закон о самоограничении в рамках ответственной игры:

«Механизмы дальнейших ограничений по деньгам, по суммам это немножко другой уровень регулирования, которое на сегодняшний не осуществляется. У нас есть бюро кредитных историй и не более того. Они мне не могут запретить тратить мои деньги на что бы то ни было, в том числе и на азартные игры.

Может быть это вопрос будущего. Это путь, которым идут наши коллеги с историей регулирования азартных игр в сотни лет — мы регулируем отрасль всего 20 лет. Всего сразу не бывает».

Скоро граждане России смогут сами решать, хотят ли они делать ставки на спорт или участвовать в других азартных играх. Министерство финансов России разработало законопроект, предлагающий ввести механизм самоограничения. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

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