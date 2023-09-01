Саудовская Про-лига уступает РПЛ по объему ставок в 45 раз

Чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на приезд большого количества звезд, остается непопулярным среди бетторов.

По данным «Пари», объем ставок на Саудовскую Про-лигу составляет менее 1% от всех футбольных событий. По обороту саудовская лига уступает чемпионату Греции более чем на 2%, но превосходит первенства Австрии и Бельгии на 23%. По объему ставок Саудовская Про-лига уступает РПЛ в 45 раз.

Самыми популярными среди бетторов остаются матчи «Аль-Насра». В прошлом туре на игру команды Криштиану Роналду и Садьо Мане против «Аль-Фатеха» пришлось 25% от всего оборота на саудовскую лигу.

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