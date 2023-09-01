Саудовская Про-лига уступает РПЛ по объему ставок в 45 раз

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Ставки на спорт Аль-Наср Эр-Рияд Ставки на футбол Ставки

Чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на приезд большого количества звезд, остается непопулярным среди бетторов.

По данным «Пари», объем ставок на Саудовскую Про-лигу составляет менее 1% от всех футбольных событий. По обороту саудовская лига уступает чемпионату Греции более чем на 2%, но превосходит первенства Австрии и Бельгии на 23%. По объему ставок Саудовская Про-лига уступает РПЛ в 45 раз.

Самыми популярными среди бетторов остаются матчи «Аль-Насра». В прошлом туре на игру команды Криштиану Роналду и Садьо Мане против «Аль-Фатеха» пришлось 25% от всего оборота на саудовскую лигу.

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13 комментариев

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Олег НН
Ответ Ходор
В СА культура денег наверное выше,а тут все в пирамиды верят и выиграть в казино пытаются))
от нищеты люди играли в однорукий бандитов и в спортло и от нищеты верят в бесплатный сыр.
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+9
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Олег НН
а по объёму инвестиций футбол про саудитов превышает РПЛ в 45 раз
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+7
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Yndestad
В исламе ставки - это грех.
+4
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Ходор
В СА культура денег наверное выше,а тут все в пирамиды верят и выиграть в казино пытаются))
+3
-1
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гилберт
Ответ Сергей Жарковский
Есть деньги, вот и ставят на всё без разбора, на футбол, на тараканьи бега, гонки на верблюдах.
А говорят не про российских ставочников?
+3
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Orgazmatron IGO
Ответ Сергей Жарковский
Есть деньги, вот и ставят на всё без разбора, на футбол, на тараканьи бега, гонки на верблюдах.
Ставят обычно те, у кого нет денег, кто думает, что деньги можно не заработать, а выиграть. Или игроманы конченные.
+3
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Do Cent
очень важная информация!
опять мы во всем лучшие.
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Кайрат Саламатов
Там люди ставят точно для эмоций
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Сергей Жарковский
Есть деньги, вот и ставят на всё без разбора, на футбол, на тараканьи бега, гонки на верблюдах.
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Доктор Верховцев
Ибо это Неуловимый Джо.
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Олег Сагайдачный
У арабов скачки верблюдов в приоритете.
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Someone from Internet
Ставки харам. Вот и всё
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сергей николаев
Так у них жизнь другая, в удачу в основном верят в России.
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