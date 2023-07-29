«Ростов» и «Зенит» в пяти из последних шести матчей забивают друг другу. Сыграл коэффициент 1.92

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В центральном матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) – на гол Матео Кассьерры точным ударом с пенальти ответил Николай Комличенко.

Перед матчем коэффициент на событие «обе забьют» был равен 1.92.

В шести последних матчах такая ставка сыграла пять раз: «Зенит» побеждал «Ростов» 4:2 и 3:1, также были три ничьи – 2:2 (дважды) и 1:1.

Единственный раз за последние два года такой вариант не сработал в апреле 2023-го. Тогда в Ростове-на-Дону соперники сыграли вничью 0:0.

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1 комментарий

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ALMANAC
Аналитика которую мы заслужили👍👍👍
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