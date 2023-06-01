BetBoom стал генеральным партнёром Российской федерации серфинга

Букмекерская компания BetBoom расширяет список спонсорских активов и становится титульным партнером BetBoom Чемпионата России по серфингу, а также генеральным партнером Российской федерации серфинга. До конца года букмекер будет поддерживать соревнования по дисциплинам «вейксерфинг», «вейкским», «доска с веслом», «короткая доска», «длинная доска».

«Мы рады иметь такого интересного и яркого партнера, как Федерация серфинга. Желаем участникам удачи в соревнованиях и поймать свою волну!» – прокомментировал президент компании BetBoom Константин Макаров

Уже сейчас в рамках онлайн-турнира по вейксерфингу INGRAD ONLINE WAKESURF CUP 2023 BetBoom проведет конкурс «Перформанс года», где наградит лучший фейл-года кастомным вейксерфом. Подробности конкурса можно узнать на сайте соревнования.

«Выражаю благодарность компании BetBoom за поддержку нашего развивающегося и набирающего популярность вида спорта, включающего в себя такие дисциплины как серфинг, вейксерфинг и доска с веслом (САП). Сотрудничество с BetBoom позволит нам повысить уровень международных, всероссийских и региональных соревнований, привлечь любителей спорта на океанскую и вейксерфовую волну», — Александр Вайнштейн, президент Российской федерации серфинга.