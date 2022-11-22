«Футбольный кружок» от Olimpbet: спортивные эксперты против блогеров

В рамках Чемпионата мира по футболу в Катаре лучший букмекер Казахстана запустил телеграм-шоу «Футбольный кружок», в котором популярные инфлюенсеры сражаются со спортивными специалистами в прогнозах.

В команду звезд социальных сетей вошли блогер-миллионник Нурлан Батыров, телеведущий и стэндап-комик Фима Иванов, актер и вайнер Бекзат Елеусизов (@bekaeasy), а также популярный актер Нуркен Иманкулов.

Им противостоят вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий, шеф-редактор сайта vesti.kz Юлия Милова, спортивный комментатор и ведущий YouTube-блога BorodAbata Ербол Каиров и спортивный журналист Нурсултан Курман.

Правила «Футбольного кружка»

У каждой из команд – одинаковый стартовый капитал в 400 тысяч тенге, из которого и будут ставки участники проекта. Перед каждым матчем ведущие озвучивают, кто будет соревноваться в конкретной дуэли, то есть, делать ставку от всей команды. Участник может принять единоличное решение или посоветоваться с командой перед ставкой.

Квартет победителей получит 1 миллион тенге, а также выигранное на ставках. В личном зачете самый результативный участник (сделавший максимум точных прогнозов) получит 500 тысяч тенге. Сделавшего наименьшее количество точных прогнозов ждут звание «Ежик в тумане» и поощрительные 100 тысяч тенге. Первый, который сделает абсолютно точный прогноз на счет игры, вне зависимости от итогового командного результата, получит звание «Пророк» и 200 тысяч тенге. Дополнительная награда в 200К ждет самого харизматичного, остроумного и обаятельного прогнозиста – выбор сделают ведущие шоу.

Что происходит прямо сейчас

Участники шоу включились в гонку с первого дня мундиаля. В рамках матча-открытия вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий и блогер-миллионник Нурлан Батыров сделали ставку на хозяйку Чемпионата – команду Катара – и прогадали, потеряв с командных счетов по десять тысяч тенге.

Однако, уже на второй день Чемпионата эксперты значительно улучшили свои показатели: ставки сыграли у Ербола Каирова, Нурсултана Курмана и Юлии Миловой. Среди блогеров же относительно точный прогноз оставил Нурлан Батыров, поставив на то, что сборная Уэльса не проиграет. Так и вышло, счет между сборными США и Уэльса – 1:1.

Остальные блогеры со своими прогнозами и близко не приблизились к итоговому результату. Однако, схватка только началась. На данный момент команда экспертов смогла увеличить свой счет до 436 тысяч тенге, а блогеры потеряли 18 тысяч и на данный момент, на их счету 382 тысячи тенге.

Жаркая схватка между блогерами и экспертами продолжится до самого конца Чемпионата в телеграм-канале «Футбольный кружок» от Olimpbet.

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