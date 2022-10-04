Клиенты PARI абсолютно уверены в победе «Барселоны» над «Интером» в Лиге чемпионов

Один из самых статусных матчей в третьем туре Лиги чемпионов состоится в группе C. Миланский «Интер» примет на своей арене «Барселону». Матч пройдет во вторник, 4 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, шансы «Барселоны» на победу выглядят немного более предпочтительными. Поставить на триумф каталонцев можно по коэффициенту 1.88, что соответствует примерно 52% вероятности. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00 (24%). Котировки на выигрыш хозяев составляют 4.15 (приблизительно 23%).

Абсолютное большинство клиентов PARI уверены в победе гостей: на триумф каталонцев приходится почти 100% от всего объема ставок на исход встречи.

От участников топ-встречи в Милане аналитики PARI ожидают результативной игры. Если в матче будет забито как минимум три мяча, сыграет коэффициент 1.57. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1.65.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным вариантом считается ничья 1:1. Прогнозы на это событие принимаются с коэффициентом 7.50. Сделать ставку на победу «Барсы» со счетом 2:1 можно за 8.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на матч «Интер» – «Барселона». В частности, победа гостей с форой (-1.5) оценивается в 2.03. В случае ничьей по желтым карточкам сыграет ставка за 4.50. Если же зайдет прогноз на голы обоих соперников в каждом из таймов, банк увеличится в 9 раз. В случае, если один из голов будет не засчитан, сыграет ставка по коэффициенту 2.65.

Согласно оценке PARI, авторами забитых мячей, вероятнее всего, станут форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (коэффициент 1.65), его партнер по команде Ансу Фати (3.20), а также нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес (3.20) и Эдин Джеко (3.20).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 150 000 рублей на то, что «Барселона» не проиграет, с коэффициентом 1.25. Это событие добавлено в экспресс из восьми футбольных матчей с общим коэффициентом 11.20.

Перед очной встречей в Милане у «Интера» и «Барселоны» по три очка в двух матчах группового турнира. Обе команды одержали легкие победы над чешской «Викторией» и уступили с одинаковым счетом 0:2 лидеру группы – «Баварии». По сути, «Интер» и «Барселона» разыграют в очных матчах одну из двух путевок в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды подходят к игре в разном состоянии. «Барселона» вместе с «Реалом» лидирует в чемпионате Испании: они делят первое-второе места, набрав по 19 очков в семи матчах. В то же время «Интер» в чемпионате Италии идет лишь девятым. В активе команды 12 баллов в восьми встречах. «Нерадзурри» проиграли половину матчей чемпионата – четыре из восьми.