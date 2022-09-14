Шансы «Брюгге» на выход в плей-офф ЛЧ после двух туров выросли более чем в два раза

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«Брюгге» одержал две победы в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов. 

Бельгийский клуб в первом туре на своем поле минимально обыграл «Байер» (1:0), а после сенсационно разгромил в гостях «Порту» со счетом 4:0 – на победу «Брюгге» перед матчем давали чуть больше 7.00, то есть около 12% вероятности. 

Перед стартом группового этапа аналитики букмекерских контор рассматривали бельгийцев как главных аутсайдеров группы – на выход клуба в плей-офф давали всего 23%. 

После двух побед шансы «Брюгге» на попадание в 1/8 выросли до внушительных 55% – больше в группе B только у мадридского «Атлетико».

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