PARI: «ПСЖ» – явный фаворит суперматча в ЛЧ с «Ювентусом»

В главном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Ювентус». Матч состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, парижане считаются явными фаворитами предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.33, что соответствует примерно 73% вероятности. Шансы «Старой Синьоры» завоевать три очка в первом матче турнира равны 9.30 (около 11%). Сделать ставку на ничейный исход можно за 6.00 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «ПСЖ» без труда победит: почти 96% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф парижан, в то время как на успех команды Массимилиано Аллегри сделано чуть более 3%.

Аналитики ожидают, что матч будет богатым на голы. Вероятность того, что в главном матче на старте группового этапа ЛЧ будет забито не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.50. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.87.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается победа «ПСЖ» со счетом 2:0. Этот вариант котируется за 7.50. В случае если хозяева разгромят соперника со счетом 3:0, сыграет коэффициент 8.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, если подопечные Кристофа Галатье выиграют всухую, сыграет ставка с коэффициентом 2.25. Вариант, при котором парижане будут проигрывать по ходу встречи, но в итоге победят, котируется за 7.70. В случае, если «Ювентус» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка по коэффициенту 3.95. Сделать ставку на то, что в этом матче будет и пенальти, и удаление, можно за 8.00. А если будет незасчитанный гол, сыграет ставка за 2.20.

Также PARI принимает ставки на индивидуальные показатели игроков. Сделать ставку на гол парижского форварда Килиана Мбаппе можно за 1.72, а если отметятся забитым мячом его партнеры по атаке Неймар или Лионель Месси, сыграет ставка за 1.90 или 2.20 соответственно. На забитый мяч в исполнении нападающего «Юве» Душана Влаховича можно поставить за 3.55. А гол Аркадиуша Милика котируется за 4.00.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 120 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на «ПСЖ» с форой (-1) по коэффициенту 1.45.

Обе команды идут без поражений в своих чемпионатах, но если парижане одержали пять побед в шести матчах и делят лидерство с «Марселем», то туринский клуб в пяти турах трижды сыграл вничью и отстает от лидеров на два очка.