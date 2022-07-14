PARI стал титульным партнером трех турниров по пляжному футболу в сезоне-2022

Российский футбольный союз и букмекерская компания PARI заключили соглашение о титульном партнерстве трех турниров – PARI Чемпионата России по пляжному футболу, PARI Кубка России по пляжному футболу и PARI Чемпионата России по пляжному футболу среди женщин. Соглашение рассчитано на один сезон

В рамках сотрудничества PARI как титульный партнер получит права на прямые трансляции всех матчей чемпионата России, Кубка России и чемпионата России среди женских команд в мобильном приложении, доступные только зарегистрированным пользователям. Кроме того, после каждого тура эксперты PARI будут определять «Лучшего игрока тура» и вручать ему специальный приз.

Для болельщиков запланированы совместные акции, каждый из них может получить сувениры во время матчей.

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС:

«Мы рады, что у наших турниров по пляжному футболу в сезоне 2022 появился сильный партнер, который нацелен на плодотворное сотрудничество. Планируем, что взаимодействие будет разносторонним и запомнится болельщикам как на стадионах, так и в онлайн-формате. Компания PARI является одним из лидеров в своей отрасли. Надеемся, что сотрудничество будет продолжено, и вместе мы повлияем на повышение интереса к пляжному футболу».

Дмитрий Сергеев, Управляющий партнер PARI:

«PARI ставит себе цель поддерживать российский спорт и вкладываться в развитие и повышение уровня спортивных соревнований. Мы своей стороны готовы сделать все для того, чтобы пляжный футбол стал еще более популярным и захватывающим. Уверен, что вместе мы проведем успешный и яркий сезон».