Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Талисманом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который состоится в Москве, стала жар-птица Жаришка.

Об этом сообщает пресс-служба .

Жаришка является первым официальным талисманом в истории проведения чемпионатом мира по пляжному футболу.

Турнир пройдет с 19 по 29 августа.

🗣️ “He is a wonderful symbol of the fun and passion of the FIFA Beach Soccer World Cup.»



🏖️⚽️ Meet Zharishka™, a dazzling firebird and the Official Mascot of the upcoming #BeachSoccerWC 🏆



👉 https://t.co/X5Vr9xM1fx pic.twitter.com/0XwGTcpqCs