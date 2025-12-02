Чарльз Ли о Ламело Болле: «Я хочу, чтобы он концентрировался на обороне, когда атака не клеится»

Главный тренер «Шарлотт» хочет видеть от Ламело Болла прогресс в обороне.

Главный тренер «Шарлотт » Чарльз Ли заявил, что звездный разыгрывающий Ламело Болл должен оказывать влияние на игру даже в те дни, когда у него не идут броски. Особый акцент тренер сделал на необходимости стабильной оборонительной работы от игрока.

«Я продолжаю ему повторять, и он понимает важность того, что есть и другие способы позитивно влиять на игру. Я хочу, чтобы он иногда делал акцент и концентрировался на этих аспектах, когда атакующая часть игры у него просто не клеится.

Думаю, в пятницу [в матче против «Чикаго»] он взял на себя ответственность – и активно боролся за подборы. На старте матча, как мне показалось, он включился и сделал пару подборов в защите.

Так что мы продолжим разбирать видеозаписи, а теперь должны подкреплять слова действиями – матч за матчем, день за днем. Потому что таков стандарт, таковы ожидания.

И я знаю: когда он играет на таком высоком уровне, он делает нашу команду особенной, по‑настоящему уникальной», – сказал Ли.