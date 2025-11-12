Марк Дэйгнолт о победе над «Уорриорз»: «Мы уже выучили эту партию. А Чет Холмгрен отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему позиции»

Марк Дэйгнолт прокомментировал встречу с «Голден Стэйт».

Чемпионы НБА «Тандер» крупно обыграли «Уорриорз» – 126:102.

«Он действуют в очень своеобразном стиле, но мы уже достаточно с ними встречались. Наши основные игроки выучили эту партию, и мы отлично разыграли ее сегодня.

Чет Холмгрен (23+11, 100% точность) действительно отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему в первые годы позиции. Так получаются подобные показатели.

Мы очень внимательно отнеслись к игре против Стефа Карри . Особенно Кэйсон Уоллес , справился потрясающе.

Наша передняя линия сыгралась. У них отличная «химия», они продолжают становиться лучше. Эффект их совместного прогресса очевиден», – поделился главный тренер «Оклахомы».