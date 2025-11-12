Марк Дэйгнолт о победе над «Уорриорз»: «Мы уже выучили эту партию. А Чет Холмгрен отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему позиции»
Марк Дэйгнолт прокомментировал встречу с «Голден Стэйт».
Чемпионы НБА «Тандер» крупно обыграли «Уорриорз» – 126:102.
«Он действуют в очень своеобразном стиле, но мы уже достаточно с ними встречались. Наши основные игроки выучили эту партию, и мы отлично разыграли ее сегодня.
Чет Холмгрен (23+11, 100% точность) действительно отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему в первые годы позиции. Так получаются подобные показатели.
Мы очень внимательно отнеслись к игре против Стефа Карри. Особенно Кэйсон Уоллес, справился потрясающе.
Наша передняя линия сыгралась. У них отличная «химия», они продолжают становиться лучше. Эффект их совместного прогресса очевиден», – поделился главный тренер «Оклахомы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости