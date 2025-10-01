Джарред Вандербилт: «Этим летом не пришлось заниматься реабилитацией. Работал над трехочковыми из угла»

Джарред Вандербилт описал свою подготовку к сезону «Лейкерс».

26-летний форвард отыграл всего 91 матч в «регулярках» за 3 сезона в «Лейкерс». Вандербилт попадает 28,8% трехочковых в среднем за карьеру.

«Моя точность с дальней дистанции прогрессирует с годами. Этим летом смог серьезно над ней поработать. Не пришлось заниматься реабилитацией, смог нормально потренироваться.

У нас в команде куча превосходных плеймейкеров, так что я получу много возможностей для трехочковых из угла и вообще дальних попыток. Самое важное для меня – быть готовым их реализовать.

Целое лето тренировок было для меня очень важным в этом плане», – заключил баскетболист.