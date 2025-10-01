Лука Дончич весит 111 кг по обновленной информации из «Лейкерс»

«Лейкерс» обновили информацию о весе Луки Дончича.

По информации из официального тренировочного ростера, вес разыгрывающего составляет порядка 111 кг.

«Даллас» много лет не указывал новые значения, оставляя в данных сведения из начальных сезонов баскетболиста (104 кг).

В прошлом сезоне сообщалось, что вес Дончича доходил до 122,5 кг.