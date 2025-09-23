Шарунас Ясикявичюс о Евробаскете-2025: «Уровень баскетбола был не очень высоким»

Главный тренер «Фенербахче» оценил качество игры на Евробаскете-2025.

«Думаю, качество баскетбола на турнире было не очень высоким. Если не брать игру Турции и Сербии на групповом этапе, то это был уровень, который было тяжеловато смотреть после Евролиги.

Что касается лучшей команды, на мой взгляд, это была Турция, они показали лучший баскетбол на турнире», – сказал Ясикявичюс .