Брэд Стивенс: «У нас нет дальнейших задач по выходу из налога»

Брэд Стивенс обозначил финансовую ситуацию «Бостона».

Команда уже опустилась ниже второго налогового порога, расставшись с рядом ключевых игроков.

«У нас нет распоряжения о дальнейшей расчистке платежки и выходе из налоговой зоны. Мы посмотрим на то, как выглядит нынешний состав. Дадим Джо Маззулле, его персоналу и игрокам показать свой максимум без ограничений. И будем отталкиваться от результатов. Мы, безусловно, оценим ростер по ходу сезона, но без налоговых целей», – заявил президент клуба.

«Согласен на 100%. Никаких ограничений. У нас куча таланта, сильные характеры. Если честно, мне очень интересно увидеть, на что способна эта команда. Скажем, времена команды Айзейи Томаса были одними из моих любимых.

У нынешнего состава не такой большой запас прочности, но он все равно может оказаться особенным, мы в полной мере воспользуемся шансом андердога», – добавил владелец Билл Чисхолм.