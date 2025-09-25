Хаман Малуач: «Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе»
Новичок «Финикса» рассказал о своем подходе к развитию.
«Для меня самое главное – познание игры и понимание баскетбола. Я начал играть всего около пяти лет назад, но это не оправдание.
Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе. Если продолжу учиться и глубже понимать игру, это поможет мне в самых разных игровых моментах», – сказал Хаман Малуач.
19-летний центровой из Южного Судана был выбран «Хьюстоном» под 10-м номером на драфте-2025, но перешел в «Финикс» в результате семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Санз»
