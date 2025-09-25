0

Хаман Малуач: «Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе»

Новичок «Финикса» рассказал о своем подходе к развитию.

«Для меня самое главное – познание игры и понимание баскетбола. Я начал играть всего около пяти лет назад, но это не оправдание.

Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе. Если продолжу учиться и глубже понимать игру, это поможет мне в самых разных игровых моментах», – сказал Хаман Малуач.

19-летний центровой из Южного Судана был выбран «Хьюстоном» под 10-м номером на драфте-2025, но перешел в «Финикс» в результате семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1613 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Санз»
logoХаман Малуач
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»
3сегодня, 10:08
Джордан Отт: «Санз» будут играть быстро, для этого нужны несколько боллхендлеров»
4сегодня, 07:59
Девин Букер: «Всегда буду сожалеть об упущенных возможностях с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом»
1сегодня, 07:45
Главные новости
Акилле Полонара сообщил об успешной трансплантации костного мозга
6 минут назадФото
Скотти Пиппен: «При правилах 90-х Карри не был бы тем же игроком»
429 минут назад
Дэмиан Лиллард: «Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона»
1сегодня, 13:37
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА встретится с «Зенитом», «Црвена Звезда» и «Дубай» разыграют 3-е место
1сегодня, 12:02
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»
1сегодня, 12:02
Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом
13сегодня, 11:22
Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»
сегодня, 10:59
Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
2сегодня, 10:40
«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях
10сегодня, 10:25Фото
Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»
3сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
Сделка о переходе Франка Ниликины в «Олимпиакос» пока не закрыта
46 минут назад
Пабло Ласо будет работать в качестве комментатора в Испании
сегодня, 11:37
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
1сегодня, 08:50
Баскетбольная федерация Словакии занимается натурализацией Дэвида Деджулиуса
сегодня, 05:25
Центровой Малик Уильямс присоединился к тренировочному лагерю «Атланты»
1сегодня, 05:14
«Мемфис» просмотрит защитника Чарли Брауна
сегодня, 04:59
Д’Анджело Расселл обручился с матерью двух своих детей моделью Лаурой Иванюкас
5сегодня, 04:41
Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта
сегодня, 04:15
Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки
1вчера, 19:55Видео
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги
вчера, 19:41