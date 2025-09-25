2

Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»

Мэт Ишбиа раскрыл ожидания от чемпионата.

«Финикс» расстался с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом и омолодил состав. Команда завершила прошлый сезон с результатом 36-46, заняв 11-е место на Западе.

«Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне.

Честно говоря, мы не будем оценивать сезон по победам и поражениям, только по успеху», – заключил владелец «Санз».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1547 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Мэта Ишбии, соцсети Oh No He Didn’t
Мэтью Ишбиа
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коллин Гиллеспи: «В прошлом сезоне все просто не сложилось. На бумаге состав «Санз» был хорош, проблема была в сыгранности»
сегодня, 06:50
«Мог бы подать в суд за этот вопрос». Мэт Ишбиа не обеспокоен судебными разбирательствами «Финикса»
1сегодня, 04:30
Мэтью Ишбиа о Кевине Дюрэнте: «Он просто не вписывался в наши планы на будущее»
12вчера, 21:17
Главные новости
Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом
14 минут назад
Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»
37 минут назад
Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
56 минут назад
«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях
6сегодня, 10:25Фото
«Чур, Яннис Адетокумбо за нас». Рик Питино прокомментировал прецедент перехода игрока G-лиги в NCAA
1сегодня, 09:59
Джини Басс: «Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука Дончич»
2сегодня, 09:45
«Уорриорз» подпишут Хорфорда, Мелтона, Пэйтона, Сета Карри и Ричарда после разрешения ситуации с Кумингой
13сегодня, 09:22
Трент Фрэйзер и Алекс Пойтресс – в Топ-5 лучших моментов полуфиналов Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 09:15Видео
Эдо Мурич: «Лука Дончич с каждым годом все более активен в роли лидера и при этом более терпелив с нами»
сегодня, 08:34
«Голден Стэйт» вернулся к обсуждению обмена Джонатана Куминги c «Сакраменто»
3сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
сегодня, 08:50
Баскетбольная федерация Словакии занимается натурализацией Дэвида Деджулиуса
сегодня, 05:25
Центровой Малик Уильямс присоединился к тренировочному лагерю «Атланты»
1сегодня, 05:14
«Мемфис» просмотрит защитника Чарли Брауна
сегодня, 04:59
Д’Анджело Расселл обручился с матерью двух своих детей моделью Лаурой Иванюкас
4сегодня, 04:41
Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта
сегодня, 04:15
Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки
1вчера, 19:55Видео
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги
вчера, 19:41
Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise &amp; Fall» в 2026 году
1вчера, 17:37
Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
3вчера, 16:44