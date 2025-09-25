Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»

Мэт Ишбиа раскрыл ожидания от чемпионата.

«Финикс » расстался с Кевином Дюрэнтом и Брэдли Билом и омолодил состав. Команда завершила прошлый сезон с результатом 36-46, заняв 11-е место на Западе.

«Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне.

Честно говоря, мы не будем оценивать сезон по победам и поражениям, только по успеху», – заключил владелец «Санз».