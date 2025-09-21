  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
0

Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»

Наталия Фураева довольна предсезонной подготовкой ЦСКА.

«Матчи предсезонки мы точно не оцениваем с точки зрения побед и поражений, хотя борьба была действительно не шуточная, особенно в последнем матче с «Дубаем» (98:97). Мне кажется, как участники матча, так и зрители, а это были только работники клубов и запасные игроки, получили максимальное удовольствие и яркие эмоции. Особенно мы были рады увидеть Алексу Аврамовича.

Но, конечно, важнее этого для нас набор формы. И индивидуально, и как команда. Тренер пробовал различные сочетания и комбинации, иногда даже ценой победы.

Суперкубок – это тоже предсезонный турнир, но такое громкое название и участие команд Евролиги несомненно придают дополнительную ответственность, а значит, будем еще и тренировать психологию», – поделилась вице-президент ЦСКА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
logoДубай
Суперкубок Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Наталия Фураева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
112 минут назад
Джейлен Брансон назвал первое попадание на Матч всех звезд лучшим моментом в «Никс»
14 минут назадВидео
Агент Аарон Тернер: «Джонатан Куминга хотел бы стать центральной фигурой команды»
239 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Мы сумели придержать «Голден Стэйт» зимой перед дедлайном обменов»
52 минуты назад
Ламело Болл «установил пару рекордов» в тренажерном зале и поработал над защитой этим летом
6сегодня, 16:46
Брэндон Миллер стал брать на себя лидерскую роль в «Шарлотт» в межсезонье
1сегодня, 16:33
Эргин Атаман: «НБА теряет популярность в Европе. Поэтому они хотят создать здесь новую лигу»
8сегодня, 16:25
Робертас Явтокас отказался от должности президента «Кибиркштиса» из-за обвинений в расизме
3сегодня, 16:10
Пау Газоль: «Джерри Басс сделал «Лейкерс» культовыми, а Джини невероятно успешно продолжила его дело»
6сегодня, 15:42
11-й номер драфта-2025 Седрик Кауард восстановился после травмы плеча и получил разрешение на полноценные тренировки
1сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3сегодня, 15:13Видео
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
сегодня, 14:59Фото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
сегодня, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
сегодня, 12:30
«Баскония» подписала бывшего разыгрывающего «Торонто» Маркиза Науэлла
сегодня, 11:43Фото
«Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, которая в этот момент сидела рядом с ней
1сегодня, 11:19
Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»
сегодня, 09:32
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
1сегодня, 09:09
Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд
3сегодня, 08:43
Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде
сегодня, 07:32