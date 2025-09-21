Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»

Наталия Фураева довольна предсезонной подготовкой ЦСКА.

«Матчи предсезонки мы точно не оцениваем с точки зрения побед и поражений, хотя борьба была действительно не шуточная, особенно в последнем матче с «Дубаем» (98:97). Мне кажется, как участники матча, так и зрители, а это были только работники клубов и запасные игроки, получили максимальное удовольствие и яркие эмоции. Особенно мы были рады увидеть Алексу Аврамовича.

Но, конечно, важнее этого для нас набор формы. И индивидуально, и как команда. Тренер пробовал различные сочетания и комбинации, иногда даже ценой победы.

Суперкубок – это тоже предсезонный турнир, но такое громкое название и участие команд Евролиги несомненно придают дополнительную ответственность, а значит, будем еще и тренировать психологию», – поделилась вице-президент ЦСКА.