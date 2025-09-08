Более 130 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне

Кроссовки Kobe опередили KD, Sabrina по популярности среди игроков НБА.

По данным NBAShoesDB.com, 136 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне.

Большинство остановились на модели Kobe 6, дизайн которой разработал Эрик Авар. Модель впервые дебютировала в 2010 году и привлекла внимание верхом, имитирующим змеиный рисунок – дань прозвищу Кобе «Black Mamba».

После Kobe в топе популярности идут KD 17, Book 1 и Sabrina 2.