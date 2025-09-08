0

Более 130 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне

Кроссовки Kobe опередили KD, Sabrina по популярности среди игроков НБА.

По данным NBAShoesDB.com, 136 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне.

Большинство остановились на модели Kobe 6, дизайн которой разработал Эрик Авар. Модель впервые дебютировала в 2010 году и привлекла внимание верхом, имитирующим змеиный рисунок – дань прозвищу Кобе «Black Mamba».

После Kobe в топе популярности идут KD 17, Book 1 и Sabrina 2.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
logoКевин Дюрэнт
logoСабрина Ионеску
кроссовки
logoadidas
Jordan
logoКобе Брайант
logoNike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
131 сентября, 15:59Видео
Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
9526 августа, 05:51
Джейлен Брансон и Наталия Брайант снялись в рекламе Kobe 3 Protro Halo
1120 августа, 08:59Видео
Главные новости
Тони Паркер считает, что совместный проект НБА, Евролиги и ФИБА выведет европейский баскетбол на новый уровень
3 минуты назад
Кристапс Порзингис о плей-офф НБА-2025: «Вы не представляете, насколько это было тяжело»
1сегодня, 19:37
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 19:26
Брайан Уиндхорст о будущем Леброна: «Он сам еще не знает, продолжит ли играть после этого сезона»
1сегодня, 19:18
Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи об отставке Светислава Пешича
2сегодня, 18:53
«Бруклин» интересуются Андре Драммондом
2сегодня, 18:27
Уход Светислава Пешича почти неизбежен, вероятный преемник – Душан Алимпиевич (Sport Klub)
1сегодня, 17:51
Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
4сегодня, 17:36
«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
4сегодня, 17:06
Бен Симмонс отказался от предложения «Никс»
12сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
43 минуты назад
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
сегодня, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1сегодня, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
1сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
1сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49