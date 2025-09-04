Джанмарко Поццекко о смерти Джорджо Армани: «Все итальянцы гордились им»

Итальянский тренер поделился теплыми воспоминаниями о легендарном модельере.

«Прежде всего, возможно, вы уже знаете, что мистер Джорджо Армани скончался. Все в Италии любили его. Прямо сейчас на мне костюм Armani.

Перед игрой я сказал команде, что мы должны сыграть в память о мистере Армани, которого я знал лично.

Когда я чувствую беспокойство или неуверенность, то напоминаю себе, что я итальянец, а в Италии есть Джорджо Армани. Это дает заряд уверенности.

Все итальянцы гордились им», – поделился тренер сборной Италии.