«Слушай, паренек, мне 38, и это дерьмо мне по сути не нужно». Майк Миллер рассказал, как «Денвер» попросил его помочь Эммануэлю Мудиаю

Миллер поделился историей о Мудиае.

«Когда я был в «Денвере » несколько последних сезонов, руководство связалось со мной и попросило поработать с молодым над его броском, не буду имя называть.

Хорошо, звоню ему: «Завтра в 9 будь в зале». Он приходит в 9.15. Я такой, окей, говорю: «Слушай, паренек, мне 38, и это дерьмо мне по сути не нужно. Завтра я буду здесь в 9».

Он приходит в 9.30. Говорю ему: «Слушай, чувак, даю тебе последний шанс, завтра в 9». Приходит в 9.45. Звоню боссу: «Не, так не пойдет».

И это был чувак, которого взяли под лотерейным пиком. А потом он вылетел из лиги», – рассказал двукратный чемпион НБА.

Хотя Миллер напрямую не назвал имя Эммануэля Мудиая , но по подсказкам становится ясно, что речь идет именно о нем.

Мудиай был выбран «Наггетс» под седьмым номером на драфте-2015. В НБА он провел 6 сезонов, сыграв в 302 матчах за «Денвер», «Нью-Йорк», «Юту» и «Сакраменто».

В последний раз он появлялся на площадке американской лиги в сезоне-2021/22, а прошлый сезон 29-летний разыгрывающий провел в чемпионате Пуэрто-Рико, получив награду MVP.