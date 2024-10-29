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Руди Гэй: «Всегда буду благодарен Майку Миллеру за то, что он показал мне, как работать»

Руди Гэй назвал игроков, которые оказали на него влияние.

«С этого момента начались годы обучения у лучших. Было очень много игроков, которые были настолько любезны, что передавали мне часть своего опыта. Слишком много, чтобы перечислить всех. Но я всегда буду благодарен Майку Миллеру за то, что он показал мне, как работать. Как оттачивать свое мастерство с помощью постоянных и целенаправленных тренировок. Майк был помешан на этом, и если вы были рядом с ним достаточно долго, вы не могли не перенять это.

Пэтти Миллс и Ману Джинобили – еще два парня, которых я безумно любил. Оба неутомимые бойцы, а Пэтти буквально самый оптимистичный и позитивный человек, которого я когда-либо встречал. Даррелл Артур тоже, еще один парень из «Мемфиса». Делал все мелочи, грязную работу. Он оказал на меня огромное влияние.

А еще есть Крис Пол, мой друг и один из самых больших бойцов, которых я когда-либо встречал. Помню, как мы годами не разговаривали из-за серии плей-офф! И Кайл Лаури. Кайл — один из моих лучших друзей во всем мире, начиная со средней школы. Поэтому было здорово сыграть в матчах НБА вместе с Кайлом», – рассказал Гэй, объявивший сегодня о завершении карьеры.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Players’ Tribune
logoРуди Гэй
logoКайл Лаури
logoМайк Миллер
logoКрис Пол
logoМану Джинобили
logoНБА
logoДэррелл Артур
logoПатрик Миллс
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