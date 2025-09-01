Лука Банки: «У нас Бертанс и Порзингис, которые могут попадать из-за пределов нормальной человеческой дистанции»

Латвия победила Португалию за счет дальних бросков.

Команда реализовала 14 из 40 попыток из-за дуги (35%). Португалия ответила только 7 попаданиями из 25 бросков (28%).

Основной вклад внесли Кристапс Порзингис (5 из 12 трехочковых) и Дайрис (3 из 5) и Давис (3 из 9) Бертансы .

«У нас в команде Давис и Кристапс, которые могут попадать из-за пределов нормальной человеческой дистанции», – объяснил выбор бросков в матче главный тренер Латвии Лука Банки.