Лука Банки: «У нас Бертанс и Порзингис, которые могут попадать из-за пределов нормальной человеческой дистанции»
Латвия победила Португалию за счет дальних бросков.
Команда реализовала 14 из 40 попыток из-за дуги (35%). Португалия ответила только 7 попаданиями из 25 бросков (28%).
Основной вклад внесли Кристапс Порзингис (5 из 12 трехочковых) и Дайрис (3 из 5) и Давис (3 из 9) Бертансы.
«У нас в команде Давис и Кристапс, которые могут попадать из-за пределов нормальной человеческой дистанции», – объяснил выбор бросков в матче главный тренер Латвии Лука Банки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости