Андре Роберсон: «Вырос на игре Тима Данкана и Скотти Пиппена»

Андре Роберсон назвал своих кумиров и самых трудных для опеки игроков.

- Мы знаем, что на протяжении карьеры вы отлично защищались против самых опасных игроков мира. Включая Леброна Джеймса. Это ваша главная сила – играть в защите против таких соперников?

– Да, конечно. Думаю, моя главная сила – это защита и баскетбольный интеллект. Умение держать команду на одной волне, быть тем самым связующим игроком, который объединяет всех. Сейчас это даже важнее всего остального – и плюс я стараюсь направлять ребят в правильное русло, используя свой опыт: я ведь в баскетболе уже много лет. Хочу помогать развивать игру, двигать ее вперёд и поднимать уровень ребят вокруг меня.

- Назовите трех лучших игроков, против которых вы играли в защите.

– Топ-3 игроков, против которых я защищался? Таких много… Кобе Брайант, конечно. Клэй Томпсон был одним из самых трудных для опеки игроков – тогда он был в своем прайме. Ну и, конечно, Леброн в лучшие годы. Хотя на самом деле у нас не так уж много личных дуэлей было – он пару раз пропускал игры или получал травмы, так что настоящие матчи один на один у нас случились уже ближе к концу.

- Кто ваш кумир в баскетболе?

– Кто мой кумир? Я вырос на игре Тима Данкана и Скотти Пиппена. Я обожал стиль Пиппена, а в Данкане мне нравилось его спокойствие и то, как он себя вел. Я старался во многом подражать ему.

- Знаете, что любимый игрок Андрея Воронцевича – Скотти Пиппен?

– Правда?

- У него номер 33.

– О, здорово, здорово. Значит, у нас уже много общего, – сказал новобранец «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
