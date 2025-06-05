Стивен Эй Смит: «Если формат «США против остального мира» не сработает, НБА покончит с Уикендом всех звезд»

Стивен Эй Смит высказался о новом формате Матче всех звезд.

«Я думаю, это последняя надежда.

Если формат «США против остального мира» не сработает, я думаю, НБА покончит с Уикендом всех звезд. И это поколение игроков будет запятнано до конца их жизни, потому что Уикенд всех звезд будет отменен из-за отсутствия старания», – заявил эксперт ESPN.