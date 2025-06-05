Стивен Эй Смит: «Если формат «США против остального мира» не сработает, НБА покончит с Уикендом всех звезд»
Стивен Эй Смит высказался о новом формате Матче всех звезд.
«Я думаю, это последняя надежда.
Если формат «США против остального мира» не сработает, я думаю, НБА покончит с Уикендом всех звезд. И это поколение игроков будет запятнано до конца их жизни, потому что Уикенд всех звезд будет отменен из-за отсутствия старания», – заявил эксперт ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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