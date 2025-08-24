Генменеджер «Хьюстона»: «Многие из так называемых инсайдеров на самом деле ими не являются»

Рафаэль Стоун подтвердил, что не всем «инсайдерам» можно верить.

«Многое из того, что появляется в соцсетях – или от так называемых инсайдеров – это просто ложь. То есть, многие из этих инсайдеров на самом деле ими не являются. Они буквально болтают что-то ради кликов или просмотров.

Появляются люди, которые заявляют: «Я разговаривал с топ-менеджером «Хьюстона », и они думают о том-то». Но я-то знаю, о чем думаю я, и точно не о том, что они пишут. И вероятность того, что они случайно поговорили с кем-то из трех других людей, которые участвуют в обсуждениях – а они вообще не общаются с прессой – это ну просто нет, они с ними не разговаривали. Это невозможно. Так что они просто взяли и соврали. И, возможно, они поговорили с кем-то из отдела по продаже абонементов», – сказал Стоун.