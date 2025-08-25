Нафиса Коллиер вернулась после травмы и набрала 32 очка в игре с «Индианой»

Главный претендент на MVP мощно продолжила сезон.

Форвард «Миннесоты » Нафиса Коллиер пропустила 7 матчей из-за растяжения голеностопа, полученного 2 августа. Без своего лидера «Линкс» одержали 5 побед при 2 поражениях.

Коллиер не потребовалось много времени, чтобы вернуться в игровой ритм: в матче с «Фивер» форвард записала на свой счет 32 очка (11 из 16 с игры, 2 из 3 из-за дуги и 8 из 9 штрафных), 9 подборов и 2 передачи за 31 минуту на паркете.

В составе «Индианы » самой результативной стала Келси Митчелл – 26 очков, 7 реализованных бросков с игры из 12, 2 из 3 трехочковых и 10 из 11 штрафных.

«Миннесота» оказалась сильнее (97:84) и остается единственной командой лиги, гарантировавшей себе место в плей-офф.