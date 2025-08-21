Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»

Тони Паркер хочет попробовать начать тренерскую карьеру в НБА.

Легенда сборной Франции и «Сан-Антонио», ныне президент «Виллербана» Тони Паркер рассказал французскому изданию L’Equipe, что его новая мечта – тренировать в НБА.

Бывший игрок НБА начинает процесс получения государственного диплома уже в этом году.

В данный момент 43-летний специалист тренирует команду детей до 15 лет в Академии Тони Паркера.