Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»

Тони Паркер хочет попробовать начать тренерскую карьеру в НБА.

Легенда сборной Франции и «Сан-Антонио», ныне президент «Виллербана» Тони Паркер рассказал французскому изданию L’Equipe, что его новая мечта – тренировать в НБА.

Бывший игрок НБА начинает процесс получения государственного диплома уже в этом году.

В данный момент 43-летний специалист тренирует команду детей до 15 лет в Академии Тони Паркера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
