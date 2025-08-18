Марко Белинелли объявил о завершении игровой карьеры

Марко Белинелли подтвердил решение закончить карьеру.

Чемпион НБА в составе «Сперс» (2014) начал выступление на профессиональном уровне в «Виртусе» в 2002 году и завершил в этом же клубе в 39 лет. Защитник отыграл 13 сезонов в НБА.

Белинелли 3 раза выигрывал итальянский чемпионат и 1 раз Еврокубок.

В 2024 году защитник стал MVP национального турнира.

«Отдавал игре свое сердце. Каждую свою частичку. Каждый день. Баскетбол дал мне все, я ответил всем, что у меня было. Тяжело говорить «прощай». Но время пришло. Забираю с собой каждую эмоцию, каждую жертву, каждый момент восторга. Спасибо тем, кто всегда в меня верил. Оставляю свои мечты следующему поколению. Не теряйте время», – написал баскетболист.