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Джулиус Рэндл подпишет долгосрочный контракт с «Миннесотой». Александер-Уокер – на выход (Марк Стейн)

«Миннесота» намерена сохранить форварда Джулиуса Рэндла.

Как утверждает инсайдер Марк Стейн, клуб подпишет с игроком долгосрочное соглашение.

«Волки» уже договорились о новом контракте с форвардом Назом Ридом. Он будет рассчитано на 5 лет, за которые игрок получит 125 млн долларов.

Ввиду этого ожидается, что защитник Никил Александер-Уокер, имеющий статус свободного агента, покинет клуб.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: marcstein.substack.com
logoМиннесота
logoНикил Александер-Уокер
logoНБА
logoДжулиус Рэндл
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