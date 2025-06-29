Джулиус Рэндл подпишет долгосрочный контракт с «Миннесотой». Александер-Уокер – на выход (Марк Стейн)
«Миннесота» намерена сохранить форварда Джулиуса Рэндла.
Как утверждает инсайдер Марк Стейн, клуб подпишет с игроком долгосрочное соглашение.
«Волки» уже договорились о новом контракте с форвардом Назом Ридом. Он будет рассчитано на 5 лет, за которые игрок получит 125 млн долларов.
Ввиду этого ожидается, что защитник Никил Александер-Уокер, имеющий статус свободного агента, покинет клуб.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: marcstein.substack.com
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