Джулиус Рэндл подпишет долгосрочный контракт с «Миннесотой». Александер-Уокер – на выход (Марк Стейн)

«Миннесота» намерена сохранить форварда Джулиуса Рэндла.

Как утверждает инсайдер Марк Стейн, клуб подпишет с игроком долгосрочное соглашение.

«Волки» уже договорились о новом контракте с форвардом Назом Ридом. Он будет рассчитано на 5 лет, за которые игрок получит 125 млн долларов.

Ввиду этого ожидается, что защитник Никил Александер-Уокер, имеющий статус свободного агента, покинет клуб.