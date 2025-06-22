Квентин Граймс может получить контракт с зарплатой, превышающей 14,1 миллиона долларов в год

Защитник «Филадельфии» может рассчитывать на крупную сумму.

«Нам сообщили, что у команды есть возможность предложить зарплату, значительно превышающую 7-9 миллионов долларов в год. Именно в таких рамках велись переговоры о продлении контракта Граймса с «Далласом», но та сделка так и не состоялась.

Несколько экспертов, с которыми мы консультировались, отметили, что Граймс, скорее всего, получит контракт с зарплатой, превышающей исключение среднего уровня (14,1 миллиона долларов)», – написал инсайдер Джейк Фишер.

Квентин Граймс стал игроком «Сиксерс» в феврале в результате обмена на Калеба Мартина. С истечением контракта 25-летний Граймс стал ограниченно свободным агентом.

В 28 матчах за «Филадельфию» баскетболист набирал в среднем 21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи за 33,7 минут на паркете.