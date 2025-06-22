0

Квентин Граймс может получить контракт с зарплатой, превышающей 14,1 миллиона долларов в год

Защитник «Филадельфии» может рассчитывать на крупную сумму.

«Нам сообщили, что у команды есть возможность предложить зарплату, значительно превышающую 7-9 миллионов долларов в год. Именно в таких рамках велись переговоры о продлении контракта Граймса с «Далласом», но та сделка так и не состоялась.

Несколько экспертов, с которыми мы консультировались, отметили, что Граймс, скорее всего, получит контракт с зарплатой, превышающей исключение среднего уровня (14,1 миллиона долларов)», – написал инсайдер Джейк Фишер.

Квентин Граймс стал игроком «Сиксерс» в феврале в результате обмена на Калеба Мартина. С истечением контракта 25-летний Граймс стал ограниченно свободным агентом.

В 28 матчах за «Филадельфию» баскетболист набирал в среднем 21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи за 33,7 минут на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1268 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoФиладельфия
logoКвентин Граймс
logoНБА
Джейк Фишер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фрэнк Исола: «Агенты Бэйли считают, что в «Вашингтоне» ему будет проще стать звездой»
920 июня, 12:48
Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»
1520 июня, 12:29
Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»
1319 июня, 08:14
Главные новости
Виктор Вембаньяма включил Тима Данкана в свою лучшую пятерку всех времен
531 минуту назад
Сэм Эмик: «Хьюстон» не связывался с «Финиксом» с прошлой недели, и тот разговор прошел не слишком гладко»
2сегодня, 09:57
Айзейя Хартенштайн: «Вся моя карьера была одной большой «седьмой игрой»
1сегодня, 08:06
Джейлен Уильямс: «Карлайл, без сомнения, великий тренер. Но Дэйгнолт тоже прогрессирует в противостоянии с ним»
4сегодня, 07:03
Джеймс Харден появился на фестивале в образе Халка Хогана
6сегодня, 06:35Видео
Паскаль Сиакам: «У Кавая я научился быть хладнокровным»
3сегодня, 06:15
«Мемфис» нацелен на продление контракта с Джареном Джексоном-младшим и сохранение Санти Альдамы
сегодня, 05:50
Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире»
1сегодня, 05:25
«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»
5сегодня, 04:41
Женская НБА. 12 очков, 8 подборов и 3 перехвата Марии Клюндиковой помогли «Миннесоте» разобраться с «Лос-Анджелесом», «Финикс» выиграл у «Чикаго» в гостях
1сегодня, 04:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Прорветесь в финал в следующем году?» Леброн Джеймс потроллил фанатов «Нью-Йорка»
8 минут назад
Сын Деяна Милоевича станет помощником тренера «Голден Стэйт»
2сегодня, 09:08
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 08:46
Евробаскет-2025. Женщины. Бельгия встретится с Чехией, Испания сыграет с Швецией и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Франции. Финал. «Париж» сыграет с «Монако» в 4-м матче серии
сегодня, 08:18
ACB. Финал. «Реал» встретится с «Валенсией» во 2-й игре серии
сегодня, 08:12
Кэйсон Уоллес – второй в истории плей-офф НБА по количеству перехватов среди 21-летних
сегодня, 07:35
«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта
сегодня, 05:04
«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом
вчера, 20:47
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в 3-м матче серии (1-2)
вчера, 20:05