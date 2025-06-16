Алекс Карузо: «Кэйсон Уоллес спрашивает, играл ли я с ним, про любого баскетболиста, даже из 70-х»
Алексу Карузо досталась роль ветерана.
31-летний защитник является самым возрастным игроком «Тандер».
«Это мой 8-9 год профессиональной карьеры. У меня теперь есть истории. Многие из них о старшем поколении, которое я застал, которое меня наставляло.
Сижу рядом с Кэйсоном Уоллесом (21 год) на разборах матчей. Каждый раз, когда Марк Дэйгнолт вспоминает старого игрока, даже из 70-х, Кэйсон смотрит на меня, играл ли я с ним. И мне приходится мотать головой», – улыбнулся Карузо.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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