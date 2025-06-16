Алекс Карузо: «Кэйсон Уоллес спрашивает, играл ли я с ним, про любого баскетболиста, даже из 70-х»

Алексу Карузо досталась роль ветерана.

31-летний защитник является самым возрастным игроком «Тандер».

«Это мой 8-9 год профессиональной карьеры. У меня теперь есть истории. Многие из них о старшем поколении, которое я застал, которое меня наставляло.

Сижу рядом с Кэйсоном Уоллесом (21 год) на разборах матчей. Каждый раз, когда Марк Дэйгнолт вспоминает старого игрока, даже из 70-х, Кэйсон смотрит на меня, играл ли я с ним. И мне приходится мотать головой», – улыбнулся Карузо.