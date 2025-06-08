Марк Дэйгнолт: «Гибкость и адаптивность – это наши единственные константы»

Главный тренер «Оклахомы» не стал раскрывать планы на 2-й матч финала.

В 1-й игре Дэйгнолт изменил стартовую пятерку, выпустив вместо центрового Айзейи Хартенштайна защитника Кэйсона Уоллеса . В 4-й четверти «Тандер» вели «+15», но упустили победу на последней секунде (110:111).

«У нас много вариантов, которые мы используем практически каждую игру. Если вы следили за нашей командой в течение сезона, то знаете, что гибкость и адаптивность – это наши единственные константы. Мы никогда не стоим на месте. В плей-офф мы начинали с одной и той же пятеркой, но наша ротация от игры к игре в этих сериях сильно менялась. Мы считаем, что это наша сильная сторона.

Мне понравилось, как мы начали 1-й матч, и вообще все, что позволило нам создать отрыв в 15 очков. Но в решающий момент мы не справились – коллективно. Однако мы всегда стараемся извлекать уроки», – заключил Дэйгнолт .