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Таджер Макколл пропускает 2-й матч против УНИКСа из-за травмы плеча

Таджер Макколл травмировал плечо.

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» не играет во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ против УНИКСа (0-1).

Американец получил травму во время первого матча серии с УНИКСом (90:97) в понедельник. В той встрече Макколл набрал 17 очков.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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Таджер Макколл
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