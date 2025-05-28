Таджер Макколл пропускает 2-й матч против УНИКСа из-за травмы плеча

Таджер Макколл травмировал плечо.

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» не играет во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ против УНИКСа (0-1).

Американец получил травму во время первого матча серии с УНИКСом (90:97) в понедельник. В той встрече Макколл набрал 17 очков.