Таджер Макколл пропускает 2-й матч против УНИКСа из-за травмы плеча
Таджер Макколл травмировал плечо.
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» не играет во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ против УНИКСа (0-1).
Американец получил травму во время первого матча серии с УНИКСом (90:97) в понедельник. В той встрече Макколл набрал 17 очков.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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