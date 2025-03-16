Генеральный менеджер «Атланты» вынудил Джеффа Тига искать себе новую команду, а затем повторил предложение «Милуоки» и оставил игрока в «Хоукс»

Тиг рассказал историю своих взаимоотношений с Дэнни Ферри.

«Как-то раз Ферри сказал: «Мне осточертело видеть тебя здесь». Я подумал: «Что с этим парнем не так?» На следующий день на тренировке он просто набросился на меня перед все командой, продолжая говорить, что я ему не нравлюсь.

Я понял, что никакого продления контракта не получу и нужно искать новую команду. И я нашел ее, «Милуоки » хотел меня заполучить.

Я должен был сообщить Ферри об интересе «Бакс» ко мне. Это был лучший звонок в моей жизни. Я сказал ему: «Я ненавижу тебя всей душой. Ненавижу, как ты ходишь, как ты говоришь. Я не хочу играть за тебя, быть частью твоей команды. Пожалуйста, не повторяй их предложение». Он такой: «Окей, понятно» и положил трубку.

Я подписал продление с «Милуоки», мы празднуем, следующим утром едем искать дом. И тут звонит Ферри: «Ха-ха-ха-ха. Вот так работает НБА . Увидимся в Атланте на следующей неделе». Я такой: «Чего?». «Мы повторили их условия, ты остаешься у нас. Пока».

Уже годами позже он подошел ко мне и сказал: «Мне так жаль, что пришлось обойтись с тобой таким образом, у тебя просто был другой подход к делам... Я бы хотел извиниться». А я ответил: «Все в порядке», – рассказал Тиг.

По правилам НБА если игрок является ограниченно свободным агентом, то при продлении контракта его текущая команда может повторить предложение другой команды и оставить игрока у себя.

Джефф Тиг провел в составе «Атланты» 7 сезонов (с 2009 по 2016 год), в 2015 году защитник был выбран участником Матча всех звезд НБА.