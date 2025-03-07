Джефф Тиг: «Шак бы уничтожил Йокича»

Бывший игрок НБА объяснил, почему считает О’Нила сильнее современных центровых.

«Чувак, да ты с ума сошел! Ты вообще видел Шака ? Вы, ребята, не понимаете, Шак, когда ему было 22, был быстрее Йокича , прыгал выше Йокича и был так же техничен.

Вы вообще представляете Шака? Сейчас центровые ростом 205 сантиметров, а Шак весил 150 килограммов, и я даже не самый большой фанат Шака. Шак был слишком доминирующим, это даже близко не сравнить. Тебе нужно было видеть Шака. Посмотри, каким был Шак, когда он был в своей лучшей форме», – сказал Тиг.