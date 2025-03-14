Яннис Сферопулос о задачах «Црвены Звезды»: «Думать о Дубае рано. Хотим одержать первую победу в плей-офф»

Яннис Сферопулос обозначил цели своей команды.

Сербский клуб находится на 6-м месте в зоне плей-офф с результатом 16-13.

«Нереально пока что даже думать о Дубае (место проведения «Финала четырех»). Мы должны постараться пробиться в плей-офф и взять первую в истории победу в этой стадии.

Мы можем мечтать, но у нас нет никаких оснований. Ни единой победы в плей-офф в истории клуба. Это все равно что решить завтра стать пилотом Ф-1.

У нас осталось 5 матчей чтобы утвердить свое место. У нас большой потенциал», – заключил главный тренер.

«Црвена Звезда » выходила в плей-офф в сезоне-2015/16, но уступила ЦСКА 0-3.