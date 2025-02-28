Андрей Ватутин о перфомансе в Белграде: «Наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации»
Андрей Ватутин поблагодарил «Црвену Звезду» и ее болельщиков.
Перед начало матча Евролиги между сербским клубом и «Жальгирисом» в Белграде сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг. Они также исполнили «Катюшу».
Во время разминки на арене звучала песня «Россия».
«Важно, что наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации. И они всегда готовы высказаться в поддержку нашей страны вообще и ЦСКА в частности.
Ранее в этом сезоне мы благодарили наших братьев из «Партизана» за шикарный клубный суппорт, вчера классную поддержку России показали и болельщики «Црвены Звезды». Это было мелодично, красиво и очень приятно», – заявил президент ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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