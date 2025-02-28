  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ватутин о перфомансе в Белграде: «Наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации»
8

Андрей Ватутин о перфомансе в Белграде: «Наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации»

Андрей Ватутин поблагодарил «Црвену Звезду» и ее болельщиков.

Перед начало матча Евролиги между сербским клубом и «Жальгирисом» в Белграде сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг. Они также исполнили «Катюшу».

Во время разминки на арене звучала песня «Россия».

«Важно, что наши сербские друзья последовательны вне зависимости от сиюминутной политической ситуации. И они всегда готовы высказаться в поддержку нашей страны вообще и ЦСКА в частности.

Ранее в этом сезоне мы благодарили наших братьев из «Партизана» за шикарный клубный суппорт, вчера классную поддержку России показали и болельщики «Црвены Звезды». Это было мелодично, красиво и очень приятно», – заявил президент ЦСКА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦрвена Звезда
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАндрей Ватутин
Политика
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
болельщики
logoЖальгирис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ватутин: «Стараюсь смотреть все игры Евролиги. Ты находился там более 20 лет, отгородиться стеной было бы неправильно»
15 октября 2024, 07:56
Генеральный менеджер «Црвены Звезды» об Алексе Аврамовиче в ЦСКА: «Немного неожиданно. Думал, что он останется в Евролиге»
20 сентября 2024, 18:36
Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»
117 сентября 2024, 12:51
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Кливлендом», «Лейкерс» примут «Клипперс» и другие матчи
40вчера, 22:39
Евролига. «Партизан» победил «Басконию», «Виллербан» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи
4вчера, 21:35Live
Джоэл Эмбиид не сыграет до конца сезона-2024/25. Центровой «Филадельфии» займется лечением колена
36вчера, 21:10
«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Кевоном Харрисом
вчера, 21:04
Энтони Эдвардс первым в сезоне получил 1-матчевую дисквалификацию за перебор технических фолов
1вчера, 20:38
Гилберт Аренас: «Кливленд» не готов. Только Яннис Адетокумбо может нанести удар «Селтикс» на Востоке»
3вчера, 20:30
Бисмак Бийомбо останется в «Сперс» до конца сезона
вчера, 20:15
«Торонто» отчислил Пи Джей Такера
5вчера, 20:05
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо»
вчера, 19:26
Финансовые обязательства NCAA могут превысить объем активов организации на 1,97 миллиарда долларов из-за антимонопольного иска
вчера, 19:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Страсбур», «Нантер» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:33
Адриатическая лига. «Морнар Бар» не справился со «Спартаком» из Суботицы
вчера, 21:19
Евгений Пашутин: «Браво Вольхину. Не донес до команды, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил»
вчера, 20:55
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Яловаспор», «Каршияка» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:40
«Реал» официально сообщил об уходе защитника Денниса Смита
вчера, 14:25
Стэнли Уиттакер восстановился после травмы и дебютирует за «Парму» в игре с «Пари НН»
1вчера, 13:20
Сергей Елевич о матче ЦСКА – УНИКС: «Если травмированные казанцев поправились, должна быть очень приличная игра»
вчера, 12:01
Отец Дончича схватился за голову после сложного попадания игрока «Лейкерс»
12вчера, 10:08Видео
Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
27 февраля, 18:05
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
27 февраля, 17:59