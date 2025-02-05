Дмитрий Пиршин о Матасе Бузелисе: «До сих пор работаем, постоянно общаемся»

Дмитрий Пиршин рассказал, что работает с некоторыми игроками НБА.

- Сегодня ты живешь в Чикаго, работаешь в Академии Full Package Athletics и, в частности, тренируешь команды разных возрастов, с которыми неоднократно брал призовые места в чемпионате штата Иллинойс и национальных турнирах.

– Живу не в самом Чикаго, а в городке Линденхерст, это на севере. У Академии десятки залов по всему штату, она объединяет много народу, весной у нас занималось где-то 550 человек, и команд всех возрастов. Наши детские команды хорошо котируются, входят в элитный дивизион Америки. Понятно, что год на год не приходится. Но случаются выпуски, которые дают много хороших игроков. Например, команда выпускников 2023 года, что я тренировал — с Матасом Бузелисом, Терренсом Шэнноном, Максом Кристи.

- С Бузелисом, одним из самых ярких новичков этого сезона НБА и 11-м номер драфта-2024, судя по фотографиям в соцсетях, ты и сегодня на связи.

– Ну да, он с 6 класса в моих командах играл, и мы до сих пор работаем, постоянно общаемся. Так же на связи с Терренсом Шэнноном, которого «Миннесота» выбрала в первом раунде драфта под 27-м номером. Общаюсь, иногда работаю летом и с другими моими бывшими игроками, кто оказался потом в НБА: это Джереми Сохан, Джейк Ларэвиа, О’Макс Проспер, Макс Кристи и Сэм Кристи. В общем, попадаются ребята, – рассказал бывший игрок молодежки ЦСКА, ныне тренер в США.