Сани Бечирович о новых финансовых правилах Евролиги: «Почему «Пао» должен подстраиваться под небольшие клубы?»

Сани Бечирович недоволен налогом на роскошь.

Со следующего сезона Евролига начинает постепенно вводить финансовый «фэйр-плей». Генменеджер «Панатинаикоса» Сани Бечирович поделился своим мнением.

«У меня смешанные ощущения от новых правил. Понимаю, чего хочет Евролига . Обострения борьбы и уровня неопределенности. С этим я согласен. Но в лиге уже высокое качество баскетбола. Все всегда висит на волоске.

В следующем сезоне у нас возникнут проблемы. Мы не хотим платить налог на роскошь, так что нам придется перестраиваться и адаптироваться. Мы должны будем подстроиться под небольшие клубы.

Если «Панатинаикос » может позволить себе траты с учетом нашего маркетинга, доходов от билетов, работы арены, почему нас нужно наказывать? Да, у других команд нет такого президента и деловой модели. Мы потеряем в качестве своего продукта. Два отличных сезона, но в следующем нам придется сделать шаг назад.

Минимальный бюджет должен быть в районе 17 миллионов евро (налоговый порог на следующий сезон – 8). Стимуляция расходов помогла бы повысить качество турнира», – заключил Бечирович.