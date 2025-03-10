  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сани Бечирович о новых финансовых правилах Евролиги: «Почему «Пао» должен подстраиваться под небольшие клубы?»
0

Сани Бечирович о новых финансовых правилах Евролиги: «Почему «Пао» должен подстраиваться под небольшие клубы?»

Сани Бечирович недоволен налогом на роскошь.

Со следующего сезона Евролига начинает постепенно вводить финансовый «фэйр-плей». Генменеджер «Панатинаикоса» Сани Бечирович поделился своим мнением.

«У меня смешанные ощущения от новых правил. Понимаю, чего хочет Евролига. Обострения борьбы и уровня неопределенности. С этим я согласен. Но в лиге уже высокое качество баскетбола. Все всегда висит на волоске.

В следующем сезоне у нас возникнут проблемы. Мы не хотим платить налог на роскошь, так что нам придется перестраиваться и адаптироваться. Мы должны будем подстроиться под небольшие клубы.

Если «Панатинаикос» может позволить себе траты с учетом нашего маркетинга, доходов от билетов, работы арены, почему нас нужно наказывать? Да, у других команд нет такого президента и деловой модели. Мы потеряем в качестве своего продукта. Два отличных сезона, но в следующем нам придется сделать шаг назад.

Минимальный бюджет должен быть в районе 17 миллионов евро (налоговый порог на следующий сезон – 8). Стимуляция расходов помогла бы повысить качество турнира», – заключил Бечирович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoСани Бечирович
logoПанатинаикос
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Нанн и Марио Хезоня – в десятке лучших моментов матчей 28-го тура Евролиги
вчера, 15:45Видео
Си Джей Макколум: «Мечтаю сыграть вместе с братом в Европе»
18 марта, 12:09
Евролига. «Милан» крупно уступил «Фенербахче», «Панатинаикос» справился с «Реалом» и другие результаты
56 марта, 22:30
Главные новости
«Финикс» намерен получить 3 драфт-пика 1-го раунда и молодого игрока в сделке по Кевину Дюрэнту
5 минут назад
Айзейя Стюарт: «Я лучший игрок оборонительного плана в лиге»
443 минуты назад
НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи
10сегодня, 19:38
Шэй Гилджес-Александер и Трэй Янг стали игроками недели в своих конференциях НБА
сегодня, 19:35Фото
Кесслер Эдвардс и Дуайт Пауэлл не вошли в список травмированных в заявке «Далласа»
сегодня, 19:25
Патрик Беверли о «Филадельфии»: «Процесс» окончательно провалился»
3сегодня, 19:10
Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
2сегодня, 18:48
«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»
4сегодня, 18:35
Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей
3сегодня, 18:23
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» крупно уступила УГМК, «Ника» проиграла МБА и другие результаты
сегодня, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» обыграл «Лаврион»
2 минуты назад
Дуэйн Бэйкон: «Нельзя просто смотреть мимо всех остальных ради матча с ЦСКА. Все играют с «Зенитом» с максимальной мотивацией»
57 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с ФМП
сегодня, 18:14
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
сегодня, 18:14
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:12
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
6сегодня, 11:04
Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
12сегодня, 10:58