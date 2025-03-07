Джейлен Брансон перевел матч с «Лейкерс» в овертайм
«Лейкерс» взяли верх над «Никс» в овертайме – 113:109.
В концовке основного времени лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон сравнял счет на 99, завершив атаку с фолом.
В овертайме Брансон подвернул голеностоп. И победу хозяевам обеспечили попадания Леброна Джеймса с линии.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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