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Тайриз Халибертон о Николе Йокиче: «19 передач — это невероятно для парня его габаритов»

Тайриз Халибертон выразил восхищение 19 передачами Николы Йокича.

«Если вы провалитесь в защите, Йокич найдет брешь и вскроет ее. Редко такое случается, что вы совершили ошибку, а он ей не воспользовался. Вы видите его показатели — 19 передач — это невероятно для парня его габаритов. То, что он сделал в нашей лиге и то, что он продолжает делать, не имеет себе равных. Он невероятен.

Каждый раз, когда я совершал ошибку, он заставлял меня платить. То, что он делает, очевидно, представляет особенную угрозу, и мы должны стать лучше. Я должен стать лучше, особенно в концовке. Я совершил пару ошибок, которыми он просто воспользовался. Никто в лиге не играет так, как «Наггетс», благодаря тому, что делает Йокич», – сказал разыгрывающий «Индианы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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