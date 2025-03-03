Кендрик Нанн стал MVP февраля в Евролиге
Евролига назвала MVP февраля.
Награду получил разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн. Защитник набирал 25,7 очка и 5 подборов, реализуя 68% двухочковых и 50% трехочковых бросков.
Греческий клуб выиграл все три матча в феврале.
Это второй титул MVP месяца для Нанна, первый он получил в апреле прошлого года. Американский баскетболист стал 3-м игроком в истории «Панатинаикоса», кому удавалось получить две такие награды, после Димитриса Диамантидиса и Ника Калатеса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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