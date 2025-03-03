Кендрик Нанн стал MVP февраля в Евролиге

Евролига назвала MVP февраля.

Награду получил разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн . Защитник набирал 25,7 очка и 5 подборов, реализуя 68% двухочковых и 50% трехочковых бросков.

Греческий клуб выиграл все три матча в феврале.

Это второй титул MVP месяца для Нанна, первый он получил в апреле прошлого года. Американский баскетболист стал 3-м игроком в истории «Панатинаикоса », кому удавалось получить две такие награды, после Димитриса Диамантидиса и Ника Калатеса .