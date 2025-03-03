Вернон Максвелл: «Лучше защищаться против Майкла Джордана, чем против Дражена Петровича. Кошмарный опыт»

Вернон Максвелл поделился впечатлениями от игр против Дражена Петровича.

«Этот мазафакер заставил меня получить кошмарный опыт. Лучше защищаться против черного Иисуса Майкла Джордана, чем против него.

Было ужасно. Он постоянно набирал через меня очки, я ничего не мог поделать, остановить его. Эти мазафакеры из Европы, тройная угроза. Его игра была выверена до мелочей. Я скакал вокруг него по всей площадке, все пытался выбить мяч, а он постоянно заставлял меня выпрыгивать впустую», – рассказал бывший баскетболист.

Легендарный хорватский баскетболист, член Зала славы Дражен Петрович провел в НБА 4 сезона с 1989 по 1993 год.