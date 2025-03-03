  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вернон Максвелл: «Лучше защищаться против Майкла Джордана, чем против Дражена Петровича. Кошмарный опыт»
3

Вернон Максвелл: «Лучше защищаться против Майкла Джордана, чем против Дражена Петровича. Кошмарный опыт»

Вернон Максвелл поделился впечатлениями от игр против Дражена Петровича.

«Этот мазафакер заставил меня получить кошмарный опыт. Лучше защищаться против черного Иисуса Майкла Джордана, чем против него.

Было ужасно. Он постоянно набирал через меня очки, я ничего не мог поделать, остановить его. Эти мазафакеры из Европы, тройная угроза. Его игра была выверена до мелочей. Я скакал вокруг него по всей площадке, все пытался выбить мяч, а он постоянно заставлял меня выпрыгивать впустую», – рассказал бывший баскетболист.

Легендарный хорватский баскетболист, член Зала славы Дражен Петрович провел в НБА 4 сезона с 1989 по 1993 год.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ALL THE SMOKE
logoНБА
Вернон Максвелл
logoМайкл Джордан
logoДражен Петрович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»
2вчера, 12:08
Вернон Максвелл: «Джон Стоктон – грязный как черт»
3вчера, 09:17
Донован Митчелл – самый результативный игрок в истории НБА в матчах против «Бостона»
81 марта, 16:44
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Голден Стэйт», «Финикс» сыграет дома с «Клипперс» и другие матчи
13сегодня, 20:20
NCAA. Бригам Янг Егора Демина встретится с Айовой Стэйт
сегодня, 21:36
Шэмс Чарания: «Лука Дончич только что купил новый дом в Далласе и не хотел никуда уезжать»
2сегодня, 21:18
Энтони Эдвардс подал ходатайство об отказе от посещений и опеки над 4-месячной дочерью
11сегодня, 21:00
Айзейя Коллиер и Заккари Рисаше – лучшие новички февраля
1сегодня, 20:53
Шэмс Чарания: «Не исключено, что мы больше не увидим Энтони Дэвиса в этом сезоне»
14сегодня, 20:47
Тумани Камара и Эван Мобли – лучшие игроки февраля в защите
сегодня, 20:40
Леброн Джеймс и Донован Митчелл – лучшие игроки февраля
8сегодня, 19:58
«Даллас» может стать 5-й командой за последние 25 лет, не попавшей в плей-офф после выхода в финал
9сегодня, 19:40
Единая лига. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-21» и победил «Енисей» в гостях, ЦСКА разгромил «Уралмаш» и другие результаты
28сегодня, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Велимир Перасович: «Для успешного выступления в плей-офф УНИКСу необходим сильный разыгрывающий»
сегодня, 21:33
Андреас Пистиолис: «Не оставили «Уралмашу» ни единого шанса»
сегодня, 20:29
Еврокубок. «Клуж» победил «Вулвз» во втором овертайме и вышел в 1/4 финала
1сегодня, 20:22
Чендлер Парсонс: «Джоэл Эмбиид раздумывал над прохождением процедуры, которую проходил Кобе»
сегодня, 12:50
Кай Джонс установил личный рекорд по очкам в первой игре за «Даллас»
4сегодня, 12:12
Гершон Ябуселе о продолжении карьеры: «Летом изучу все варианты»
4сегодня, 11:01
Марк Дэйгнолт: «Шэй прибавил, хотя претендовал на MVP в прошлом сезоне»
3сегодня, 09:52
Лука Дончич считает, что соперники по-особенному настраиваются на «Лейкерс»
15сегодня, 09:05
Эван Мобли не сыграет с «Чикаго»
1сегодня, 08:21
Стивен Эй Смит: «Вы понимаете, насколько Энтони Дэвису будет тяжело?»
7сегодня, 08:11