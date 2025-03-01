Трент Фрэйзер – MVP февраля в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ объявила самого ценного игрока месяца.

Разыгрывающий «Зенита » Трент Фрэйзер признан MVP февраля в сезоне-24/25.

В феврале «Зенит» одержал 4 победы в 4 матчах, включая встречи с прямыми конкурентами ЦСКА (79:66) и УНИКСом (92:83). Подопечные Хавьера Паскуаля занимают 2-е место в турнирной таблице, имея одинаковое количество побед и поражений (27-5) с лидером чемпионата ЦСКА.

Средние показатели Фрэйзера в феврале составили 17,5 очка (41,7% с игры, 40,7% 3-очковых, 90,5% штрафных), 5,0 передачи, 2,0 подбора, 1,0 перехвата, 19,5 балла в рейтинге эффективности.

«Хвала Всевышнему! Для меня честь и благословение быть названным MVP месяца в Лиге . Эта награда была бы невозможна без моих партнеров по команде. Спасибо за доверие!» – сказал Трент Фрэйзер.