Трент Фрэйзер – MVP февраля в Единой лиге ВТБ
Единая лига ВТБ объявила самого ценного игрока месяца.
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер признан MVP февраля в сезоне-24/25.
В феврале «Зенит» одержал 4 победы в 4 матчах, включая встречи с прямыми конкурентами ЦСКА (79:66) и УНИКСом (92:83). Подопечные Хавьера Паскуаля занимают 2-е место в турнирной таблице, имея одинаковое количество побед и поражений (27-5) с лидером чемпионата ЦСКА.
Средние показатели Фрэйзера в феврале составили 17,5 очка (41,7% с игры, 40,7% 3-очковых, 90,5% штрафных), 5,0 передачи, 2,0 подбора, 1,0 перехвата, 19,5 балла в рейтинге эффективности.
«Хвала Всевышнему! Для меня честь и благословение быть названным MVP месяца в Лиге. Эта награда была бы невозможна без моих партнеров по команде. Спасибо за доверие!» – сказал Трент Фрэйзер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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