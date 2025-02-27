Шэйдон Шарп и Джейсон Тейтум – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места в Топ-10 по итогам матчей 26 февраля заняли претендент на лучший данк года от защитника Шэйдона Шарпа («Портленд ») и кроссовер Джейсона Тейтума («Бостон »).