Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо любит «Бакс», но побеждать он любит еще больше»

Шэмс Чарания рассказал, в каком случае Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».

«Всем известно, что Яннис Адетокумбо любит «Бакс», но побеждать он любит еще больше.

Поэтому в руководстве «Бакс» понимают, что стоит на кону в этом сезоне. Каждое лето, когда Яннис оглядывается вокруг и смотрит на текущий состав «Бакс», он хочет стабильного долгосрочного успеха. Если это невозможно с «Бакс», он будет искать в другом месте», – сказал инсайдер ESPN.