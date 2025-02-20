Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо любит «Бакс», но побеждать он любит еще больше»
Шэмс Чарания рассказал, в каком случае Яннис Адетокумбо может покинуть «Милуоки».
«Всем известно, что Яннис Адетокумбо любит «Бакс», но побеждать он любит еще больше.
Поэтому в руководстве «Бакс» понимают, что стоит на кону в этом сезоне. Каждое лето, когда Яннис оглядывается вокруг и смотрит на текущий состав «Бакс», он хочет стабильного долгосрочного успеха. Если это невозможно с «Бакс», он будет искать в другом месте», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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