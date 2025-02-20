Никола Йокич: «Побью рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам и буду подкалывать его всю жизнь»
Никола Йокич высказал пожелание на свое 30-летие.
Сербский центровой показал на стоящего недалеко Расселла Уэстбрука: «Побью его рекорд по трипл-даблам и буду потом подкалывать всю жизнь».
Йокич на данный момент занимает 3-е место (155) по этому статистическому показателю в регулярных сезонах. Впереди него Оскар Робертсон (181) и Уэстбрук (202).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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