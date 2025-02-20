Никола Йокич: «Побью рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам и буду подкалывать его всю жизнь»

Никола Йокич высказал пожелание на свое 30-летие.

Сербский центровой показал на стоящего недалеко Расселла Уэстбрука : «Побью его рекорд по трипл-даблам и буду потом подкалывать всю жизнь».

Йокич на данный момент занимает 3-е место (155) по этому статистическому показателю в регулярных сезонах. Впереди него Оскар Робертсон (181) и Уэстбрук (202).